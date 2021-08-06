Украина создает еще два "департамента войны" для борьбы с российской агрессией

В Службе безопасности и Национальной полиции Украины собираются организовать "департаменты войны" для того, чтобы расследовать преступления, связанные с вооруженной агрессией РФ.

Об этом в пятницу, 6 августа, "Интерфаксу" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она говорит, что будут созданы "департаменты войны", подобные тому, который уже работает в Офисе генерального прокурора.

Этот шаг необходим для координации расследования преступлений со стороны России.