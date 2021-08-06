Украина создает еще два "департамента войны" для борьбы с российской агрессией

В Службе безопасности и Национальной полиции Украины собираются организовать "департаменты войны" для того, чтобы расследовать преступления, связанные с вооруженной агрессией РФ.
Об этом в пятницу, 6 августа, "Интерфаксу" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Она говорит, что будут созданы "департаменты войны", подобные тому, который уже работает в Офисе генерального прокурора.
Этот шаг необходим для координации расследования преступлений со стороны России.
"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - заявила Венедиктова.
Ранее "Телеграф" сообщал детали трагедии и то, как колону украинских военных расстреляли при выходе из Иловайска в 2014 году.
Напоминаем, что на случай войны в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве.
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