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Украина создает еще два "департамента войны" для борьбы с российской агрессией

Украина создает еще два "департамента войны" для борьбы с российской агрессией
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Службе безопасности и Национальной полиции Украины собираются организовать "департаменты войны" для того, чтобы расследовать преступления, связанные с вооруженной агрессией РФ.

Об этом в пятницу, 6 августа, "Интерфаксу" сообщила  генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она говорит, что будут созданы "департаменты войны", подобные тому, который уже работает в Офисе генерального прокурора.

Этот шаг необходим для  координации расследования преступлений со стороны России.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - заявила Венедиктова.

Ранее "Телеграф" сообщал детали трагедии и то, как колону украинских военных расстреляли при выходе из Иловайска в 2014 году.

Напоминаем, что на случай войны в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве.

Также мы писали, что ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

СБУ, Национальная полиция, Вооруженная агрессия России, Департаменты войны.
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