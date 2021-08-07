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Больших надежд на встречу Зеленского и Байдена нет, но позитив для Украины имеется - генерал

Больших надежд на встречу Зеленского и Байдена нет, но позитив для Украины имеется - генерал
20:26 Сб, 7 Август 2021 Телеграф Джо Байден и Владимир Зеленский

На встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вероятно будут искать пути противодействия российской агрессии, но серьезные подвижки там маловероятны.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" высказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, уже на данный момент видны сигналы от американской стороны о понимании угрозы, которую представляет президент России Владимир Путин, и на встрече скорее всего будут искать решение, как остановить войну и вернуть Украине Крым и Донбасс.

"Больших надежд на результативность визита нет, но ключевые вопросы, которые я озвучил, будут обговариваться с нахождением точек соприкосновения. И с вероятностью позитивной перспективы для украинской стороны", - подчеркнул Богдан.

Он добавил, что США настроены давать отпор России и сохранить Украину как важного партнера в регионе.

Больше по теме читайте в материале на "Телеграфе": Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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