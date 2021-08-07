Больших надежд на встречу Зеленского и Байдена нет, но позитив для Украины имеется - генерал

На встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вероятно будут искать пути противодействия российской агрессии, но серьезные подвижки там маловероятны.

Такое мнение в интервью для "Телеграфа" высказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, уже на данный момент видны сигналы от американской стороны о понимании угрозы, которую представляет президент России Владимир Путин, и на встрече скорее всего будут искать решение, как остановить войну и вернуть Украине Крым и Донбасс.

"Больших надежд на результативность визита нет, но ключевые вопросы, которые я озвучил, будут обговариваться с нахождением точек соприкосновения. И с вероятностью позитивной перспективы для украинской стороны", - подчеркнул Богдан.

Он добавил, что США настроены давать отпор России и сохранить Украину как важного партнера в регионе.

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