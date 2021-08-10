В возрасте 44 лет скончался украинский экс-нардеп

В возрасте 44 лет скончался экс-нардеп и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Лев Пидлисецкий.

Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" львовский мэр Андрей Садовый.

По его словам, Пидлисецкий умер после тяжелой болезни, и у политика остались супруга и трое дочерей.

Отметим, что свою карьеру уроженец Львова начал в 2001 году, став директором по экономическим вопросам АО "Галэнергобудпром". Еще через два года он стал гендиректором этого предприятия, еще чуть позже - главой правления. В 2006-м Пидлисейкий занял такую же должность на "Пивденьзахидэлектромережбуде".

В политику пришел семь лет назад: в 2014-м стал нардепом VIII созыва от партии "Самопомич" и был членом Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. В последствии стал членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", откуда уволился в 2020-м.

В комментариях под постом Садового сотни украинцев пишут, что шокированы скоропостижной кончиной Пидлисецкого и вспоминают, что он был добрым, искренним и настоящим.

Напомним, ранее от остановки сердца скончался бывший премьер-министр Украины и первый глава Службы безопасности Евгений Марчук.