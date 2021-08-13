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Социолог оценил перспективы конкурентов Порошенко на "патриотическом фланге"

Социолог оценил перспективы конкурентов Порошенко на "патриотическом фланге"
14:58 Сегодня Телеграф Facebook

Конфликт между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на выборах 2019 года был мировоззренческим. Но те, кто признал, что ошибся, проголосовав за Зеленского, не станут избирателями Порошенко. Этим людям нужен новый кандидат. 

Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном интервью рассказал глава социологической группы "Рейтинг"Алексей Антипович.

По его словам, критика Зеленского не приносит Порошенко голосов электората, но сохраняет партию на плаву. Социолог считает, что на смену Порошенко, как представителю патриотической оппозиции, может прийти новая политическая сила, которая способна отколоть у "ЕС" треть избирателей. 

"Есть запрос на нового Порошенко, на патриота нового качества - не про вышиванки, не про украинский язык, не про лозунги. Патриотизм нового качества - это там, где экономический патриотизм, это патриотизм в условиях войны, это однозначно участие в этих партиях АТОвцев, военных, грамотных людей, реальных патриотов, защищающих свою землю", — отметил Антипович. 

Может ли Порошенко выиграть выборы у Зеленского? Ответ социолога

Пока социолог такой силы не видит.

Он также отмечает, что запрос на новые лица есть и в других партиях, в частности в ОПЗЖ: "Там также есть запрос на изменение. Поэтому появляется запрос на Мураева, запрос на Колесникова, запрос на Шария".

При этом он добавил, что на предстоящих парламентских выборах будет отыгрывать немаловажную роль и активность олигархов.

"Учитывая то, что олигархи перестали принимать прямое участие в выборах - ни Ахметов, ни Коломойский, ни Пинчук не являются народными депутатами и не стремятся ими становиться, то можно ожидать, что они будут поддерживать создание новых политических сил", - считает Антипович.

Полное интервью  читайте на "Телеграфе": Следующий Майдан может быть еще более кровавым, чем предыдущий, - социолог Алексей Антипович

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Выборы, Петр Порошенко, Алексей Антипович, Европейская солидарность.
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