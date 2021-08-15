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Ермак "отбирает власть" у Тимошенко: источники раскрыли детали

Ермак "отбирает власть" у Тимошенко: источники раскрыли детали
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф

Недавнее увольнение главы Харьковской ОГА Айны Тымчук и отсутствие мэра города по сути оставил Харьков без руководства. На фоне этого становится более явной передел сфер ответственности в Офисе президента. 

Об этом рассказали "Телеграфу" источники в Харьковской облгосадминистрации. 

В частности, собеседник указал, что назначение главы ОП Андрея Ермака на пост главы Конгресса местных и региональных властей является сигналом о том, что отныне он будет ответственным за политику в регионах. 

"Потому что очевидно, что Тимошенко (замглавы ОП Кирилл Тимошенко, - ред.) с этой функцией не справляется", - сказал он. 

Он указывает, что Харьков продемонстрировал провал в этом плане, поскольку в одном из ключевых городов Украины нет ни главы ОГА, ни главы облсовета, ни мэра. 

То, что впервые в истории Харькова был назначен и.о главы ОГА, может свидетельствовать о том, что кандидатуры на этот пост просто нет, говорит он. 

Напомним, ранее "Телеграф" более подробно описывал ситуацию, которая сложилась вокруг Харькова, а также о неочевидных вещах, связанных с назначением руководства города. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьков, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак.
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