Ермак "отбирает власть" у Тимошенко: источники раскрыли детали

Недавнее увольнение главы Харьковской ОГА Айны Тымчук и отсутствие мэра города по сути оставил Харьков без руководства. На фоне этого становится более явной передел сфер ответственности в Офисе президента.

Об этом рассказали "Телеграфу" источники в Харьковской облгосадминистрации.

В частности, собеседник указал, что назначение главы ОП Андрея Ермака на пост главы Конгресса местных и региональных властей является сигналом о том, что отныне он будет ответственным за политику в регионах.

"Потому что очевидно, что Тимошенко (замглавы ОП Кирилл Тимошенко, - ред.) с этой функцией не справляется", - сказал он.

Он указывает, что Харьков продемонстрировал провал в этом плане, поскольку в одном из ключевых городов Украины нет ни главы ОГА, ни главы облсовета, ни мэра.

То, что впервые в истории Харькова был назначен и.о главы ОГА, может свидетельствовать о том, что кандидатуры на этот пост просто нет, говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" более подробно описывал ситуацию, которая сложилась вокруг Харькова, а также о неочевидных вещах, связанных с назначением руководства города.