Ученые доказали пользу вина при здоровом питании

Не стоит забывать, что вино принесет пользу только в умеренном количестве.

Ученые опубликовали очередной доклад о пользе вина.

Как пишет Hypertension, биологи установили, что вино — положительно влияет на уровень артериального давления.

А все связано с тем, что в ягодах, яблоках и грушах — продуктах с которых делают вино, много флавоноидов. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему и положительно влияют на состав микроорганизмов пищеварительного тракта человека.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи оценили количество и частоту употребления в пищу продуктов, богатых флавоноидами, и измерили число Parabacteroides — кишечных бактерий, расщепляющих флавоноиды.

В результате эксперимента удалось установить, что те, кто потреблял больше вина, имели более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома, чем участники, использовавшие в своем рационе меньшее количество продуктов с флавоноидами.

Отмечается, что ученые исследовали не все продукты и напитки с флавоноидами. Большое внимание уделяли ягодам и красному вину.

При этом не стоит забывать, что вино надо употреблять в умеренных количествах — не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин.

Напомним, "Телеграф" публиковал материал о вреде консервированных продуктов.