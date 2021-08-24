Укр

Ученые доказали пользу вина при здоровом питании

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
50
Ученые доказали пользу вина при здоровом питании Новость обновлена 23 августа 2021, 18:05
Как вино влияет на здоровье человека

Не стоит забывать, что вино принесет пользу только в умеренном количестве.

Ученые опубликовали очередной доклад о пользе вина.

Как пишет Hypertension, биологи установили, что вино — положительно влияет на уровень артериального давления.

А все связано с тем, что в ягодах, яблоках и грушах — продуктах с которых делают вино, много флавоноидов. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему и положительно влияют на состав микроорганизмов пищеварительного тракта человека.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи оценили количество и частоту употребления в пищу продуктов, богатых флавоноидами, и измерили число Parabacteroides — кишечных бактерий, расщепляющих флавоноиды.

В результате эксперимента удалось установить, что те, кто потреблял больше вина, имели более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома, чем участники, использовавшие в своем рационе меньшее количество продуктов с флавоноидами.

Отмечается, что ученые исследовали не все продукты и напитки с флавоноидами. Большое внимание уделяли ягодам и красному вину.

При этом не стоит забывать, что вино надо употреблять в умеренных количествах — не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин.

Напомним, "Телеграф" публиковал материал о вреде консервированных продуктов.

В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
Украина
В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
В Киев прибыл третий рейс из Афганистана: с числом эвакуированных снова неувязки
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину