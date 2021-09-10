Как держать себя в форме и наслаждаться жизнью: личный опыт успешного человека

Самое сложное — это начать, но нужно четко сформулировать свои цели со старта

Все хотят быть здоровыми, чувствовать себя хорошо и прекрасно выглядеть. Но для этого нужно ограничить себя в некоторых вещах и приложить усилия в физических упражнениях. Не всем это дается легко.

Недавняя статья на веб-сайте новостей "News.Yahoo" рассказывает историю Дугласа Дрисколла, генерального директора компании из Сиднея в Австралии. В свои 43 года он смог изменить свою жизнь к лучшему. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Большинство людей набирают вес постепенно. Обычно это не осознается, пока не становится слишком поздно. Дуглас признается, что его как будто затянуло в трясину — сочетание неправильного питания, пагубное воздействия алкоголя и все более малоподвижный образ жизни имели кумулятивный эффект. На самом деле он продолжал ходить в тренажерный зал три - четыре раза в неделю и выполнял упражнения по накатанной системе и не прикладывал достаточно усилий.

Дуглас признается, что всегда держал себя в хорошей форме и гордился своей внешностью, поэтому теперь начал испытывать к себе неуважение и жалость. Однако вместо того, чтобы продолжить себя жалеть, он решил предпринять решительные шаги.

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Он понимал, что если ничего не изменить, ничего не поменяется. Досадно было обнаружить, что куча времени тратится на то, чтобы смотреть на жизни других людей в социальных сетях, вместо того, чтобы самому встать и заняться своей.

Дуглас разработал свою программу и назвал ее "ум и достижения". Теперь он тратил не менее одного часа в день на то, чтобы узнать что-то новое, а еще один час — на тренировки с отягощениями. Он всегда был очень целеустремленным буквально во всем, поэтому, когда принял сознательное решение вернуться в форму, то знал, что это должно стать достижимым, поскольку никто не может управлять тем, чего не сможет добиться. Вместо того чтобы просто иметь какую-то неопределенную цель в фитнесе, он поставил себе амбициозное намерение — снизить уровень жира до 8% при одновременном увеличении мышечной массы.

Он тратил не менее одного часа в день на то, чтобы узнать что-то новое, а еще один час — на тренировки с отягощениями

Издавна сложилось так, что Дуглас всегда работал самостоятельно. Но в этот раз он решил, что, если он хочет достичь лучшей формы в своей жизни, то ему нужно будет заручиться помощью и поддержкой лучших в своем деле. Поэтому он обратился к профессионалам. Они дали ему дополнительный импульс и заставили его очень ответственно относиться к достижению цели. Может это немного банально, но верной является мысль о том, что мотивация заставляет нас начать, но именно дисциплина помогает нам двигаться вперед.

"Когда дело дошло до диеты, это всегда означает, что нужно пойти на серьезные жертвы. Как бы жестко это ни было, но пришлось сразу же отказаться от полуфабрикатов, и почти полностью отказаться от употребления алкоголя. После консультации с профессиональными диетологами и командой тренеров, был разработан индивидуальный план питания, богатый белками. Я стал очень привередлив ко всему, что я потреблял, и старательно отслеживал свои калории и питательные вещества с помощью приложения "My Fitness Pal"".

Управлять своим аппетитом было, безусловно, очень сложно, поэтому важно было найти питательную пищу при соблюдении диеты с жестким контролем калорий. К счастью, белок оказался наиболее насыщающим макроэлементом. Он изо всех сил старалась все перепробовать, но основой его диеты стала курица.

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Кроме того, он всегда употреблял щедрую порцию зелени каждый день в качестве гарнира, поскольку она не только является здоровым средством подавления аппетита, но также помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В перекусах между приемами пищи, он съедал немного ягод.

Что касается тренировок, то он делал высокоинтенсивные тренировки с отягощениями пять-шесть раз в неделю, работал со своим тренером два раза в неделю, а затем выполнял оставшиеся тренировки самостоятельно.

"В дождь или в ясную погоду я также ходил пешком или бегал по 12 км каждый день".

За 14 недель он потерял почти 9 кг жировой массы и уменьшил жировые отложения до 8%, добавив при этом около 1 кг сухой мышечной массы.

Для него это была не просто трансформация тела, это было больше связано с долговременными изменениями как в его образе жизни, так и в его образе мышления. Поскольку он сам себе начальник, то самомотивация иногда может быть проблемой. Он также заметил улучшение когнитивных функций и в общем чувствовал себя лучше.

Он заметил улучшение когнитивных функций и в общем чувствовал себя лучше

Иногда от одной мысли о том, что нужно идти в спортзал, становилось неприятно, но еще больше было бы неприятно, если бы он не ходил в спортзал. Регулярные упражнения определенно помогали улучшить его настроение и уменьшали чувство тревоги или стресса. Если раньше он чувствовал постоянную усталость, то сейчас у него определенно было больше энергии, и в целом настроение было более позитивным.

Двигаясь вперед, нужно найти важный баланс между образом жизни и фитнесом. Он вернулся к старой схеме питания, и через пять месяцев все еще был в боевой форме и теперь имеет около 10% жира. Сейчас он потребляет примерно 2600 калорий в день. Он по-прежнему тренируется четыре-пять раз в неделю, и проходит в среднем 10 км в день.

На вопрос, что бы он сказал тем, кто находится в начале своего пути, он не задумываясь говорит: "Самое сложное это начать. Мой совет — четко сформулировать свои цели с самого начала, а затем поставить ряд мини-целей. Они должны быть реалистичными, измеримыми и достижимыми. Я очень рекомендую использовать приложение, которое отслеживает вашу диету и упражнения".

"Если у вас есть для этого финансовые возможности, наймите личного тренера, который поможет вам. Это сразу обеспечит некоторую подотчетность. Если вы записались на тренировку с персональным тренером и заплатили за нее, у вас гораздо больше шансов пойти в тренажерный зал. И, наконец, не стоит недооценивать важность ежедневных шагов. Ежедневная длительная прогулка — один из самых простых способов улучшить свою физическую форму", — дает свое напутствие Дуглас Дрисколл.