Хуже всего в Харькове, спокойнее всего - в Кировограде: какова обстановка с COVID-19 в регионах

Небольшой прирост заболеваемости в Закарпатской и Полтавской областях.

В Украине продолжает увеличиваться количество новых случаев заболеваний COVID-19. Наибольший прирост заражений в Харьковской области, а наименьший в Кировоградской.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает "Телеграф".

Проанализировав количество новых случаев коронавируса и число тех, кто уже выздоровел, можно сделать вывод, что наибольший прирост больных в Харьковской области. Там за сутки добавилось 480 новых случаев. Довольно большой показатель зафиксировали также в Одесской области — там за сутки произошел прирост на 319 человек. Чуть меньше в Днепропетровской — 285 человек. С небольшой разницей отметилась приростом заболевания и Хмельницкая область — там за сутки заболели 282 человека. На пятом месте оказалась Херсонская область, в которой за сутки добавилось 204 человек, зараженных коронавирусом. Выздоровели там всего 31 гражданин.

Наименьшие показатели прироста заболевания зафиксировали в оккупированной Луганской области — там прибавилось 47 больных. Чуть меньше зафиксировали в Черкасской (40 случаев).

Одними из лидеров в этом рейтинге становятся Закарпатская (14) и Полтавская (7) области. Наименьший же показатель в Кировоградском регионе — там за сутки добавилось лишь 6 новых случаев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вскоре в Украине смогут определять штаммы коронавируса, поэтому не придется отправлять биоматериалы за границу и долго ждать результатов.