Приятная музыка и улыбка: Марина Боржемская рассказала, как борется с осенней депрессией

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Как бороться с осенней хандрой Новость обновлена 01 октября 2021, 20:43
Как бороться с осенней хандрой

Фитнес-тренер отмечает, что мы сами творцы своего настроения.

Очень часто осень несет с собой негативное настроение. Дожди, холод, голые деревья многих "вгоняют" в хандру и депрессию. В такие моменты хочется закутаться в плед и никуда не выходить. Что же делать, чтобы избежать грустных мыслей?

Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками своими методами борьбы с осенней хандрой.

"Когда вас настигают грустные осенние мысли, просто улыбнитесь. Вы делаете физическое действие, которое передает в мозг радость" — советует Марина.

Также, в арсенале "оружия" против депрессии у Боржемской есть приятная энергичная музыка и романтический приятный фильм. Еще можно попрыгать на скакалке. Тренер отмечает, что только от нас самих зависит то, какое настроение у Вас будет.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.

Теги:
#Здоровье #Депрессия #Настроение #Осенняя депрессия #Марина Боржемская
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