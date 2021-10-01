Приятная музыка и улыбка: Марина Боржемская рассказала, как борется с осенней депрессией

Фитнес-тренер отмечает, что мы сами творцы своего настроения.

Очень часто осень несет с собой негативное настроение. Дожди, холод, голые деревья многих "вгоняют" в хандру и депрессию. В такие моменты хочется закутаться в плед и никуда не выходить. Что же делать, чтобы избежать грустных мыслей?

Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками своими методами борьбы с осенней хандрой.

"Когда вас настигают грустные осенние мысли, просто улыбнитесь. Вы делаете физическое действие, которое передает в мозг радость" — советует Марина.

Также, в арсенале "оружия" против депрессии у Боржемской есть приятная энергичная музыка и романтический приятный фильм. Еще можно попрыгать на скакалке. Тренер отмечает, что только от нас самих зависит то, какое настроение у Вас будет.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.