Зачем стерилизовать кошек и когда это стоит делать

Проводить подобную операцию можно у животных в возрасте от шести месяцев

Многие владельцы домашних котов рано или поздно сталкивались с настоящей этической дилеммой, связанной с необходимостью стерилизовать или кастрировать домашнего любимца.

Безопасно ли подобное хирургическое вмешательство и когда его следует проводить, "Телеграф" узнал благодаря ветеринару проекта VET Online Ольге Бойко.

Для начала отметим, что большинство специалистов настаивают на необходимости стерилизации домашних кошек, если, конечно, владельцы не собираются заниматься разведением животных. В процессе такой операции ветеринары удаляют пушистикам репродуктивные органы, матку и яичники. Таким образом снижаются половые рефлексы, а кошка/кот больше не способны воспроизводить потомство.

Почему стоит стерилизовать кошек?

По словам Ольги Бойко, о полезности такой операции говорит сразу несколько факторов.

Если провести стерилизацию в первые два года жизни кошки, у неё значительно увеличатся шансы никогда не заболеть раком (да, пушистики тоже подвержены онкологии). Избавление от репродуктивных органов поможет животному больше не испытывать дополнительный стресс во время течки или родов. Животные станут менее агрессивными, что поможет не только им, но и их хозяевам быть в большей безопасности.

Как осуществляется операция?

Стерилизация давно перестала быть чем-то экстраординарным

Ольга Бойко утверждает, что стерилизация давно вошла в перечень плановых операций. Поэтому если ветеринар является добросовестным специалистом, это не должно причинить лишних проблем животному.

Самое главное — оперируют вашего любимца под общим наркозом. Комбинация анестетика зависит от конкретного пушистого пациента, его габаритов и возраста.

Если кошка еще не рожала, значит, вероятней всего, её прооперируют через боковой надрез. Подобное хирургическое вмешательство является наименее травматичным. Для животных постарше, а тем более уже рожавших, используется другой способ.

Когда лучше всего стерилизовать кошку?

Чем моложе кошка, тем лучше для операции

• Возраст. Специалисты считают, что такие операции можно начинать проводить, если животному уже исполнилось полгода. При этом даже если кошка рожала (и несколько раз) или ей пять и больше лет, стерилизовать её все равно можно. Однако желательно прежде проконсультироваться с ветеринаром — для обсуждения всех особенностей вашего любимца.

• Состояние. Желательно не стерилизовать кошку во время течки и, тем более, беременности. Из-за стресса, которое любимец испытывает в таком состоянии, организм может дать сбой во время операции. Таким образом у кошки может остановиться сердце или открыться внезапное кровотечение. Оперировать беременное животное разрешается в исключительных случаях.

Обо всех особенностях подготовки к операции и ухода за кошкой после нее ветеринары детально должны рассказать во время приема — не стесняйтесь уточнять нужные вам детали.

А если вас немного встревожили мысли о вероятной стерилизации дорогого пушистика, самое время расслабиться. Для этого "Телеграф" уже подготовил позитивную подборку лучших котиков недели, которые обязательно поднимут вам настроение.