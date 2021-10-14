Сухой кашель при коронавирусе: как спастись и нужно ли пить отхаркивающие (видео)

Врач рассказал, при каком кашле показан муколитик и когда он может усугубить ситуацию

Многие украинцы, услышав диагноз "коронавирус", начинают заниматься самолечением и пить отхаркивающие препараты. Однако, по словам врача-анестезиолога Ивана Черненко, который спасает людей от COVID-19 с начала пандемии, это может обернуться серьезными последствиями.

Что делать при ковидном кашле, а какие действия должны стать табу, доктор рассказал на своем YouTube-канале.

Черненко говорит, что, согласно рекомендациям ВОЗ, ни при ковиде, ни при пневмониях муколитики не назначают. Отхаркивающие могут понадобиться в единственном случае: у пациента идет большая продукция густой мокроты, которую он не может откашлять.

"Ковид поражает не внутреннюю часть альвеолы (пузырьковидное образование в легких — ред.), а то, что вокруг нее. При вирусных инфекциях в альвеолах не продуцируется слизь, там нечего откашливать. И когда вы начинаете принимать отхаркивающие средства, а обычно они сами продуцируют кашель, вы усугубляете проблему: еще больше начинаете кашлять", — говорит врач.

Он убежден, что сухой кашель во влажный переводить не нужно.

"Чем мы реально можем повлиять на кашлевой рефлекс — так это препараты на основе опиатов, тот же кодеин. Они являются рецептурными и продаются только по рецепту. Они действуют на дыхательный центр и блокируют кашлевой рефлекс", — объясняет медик.

Что же касается коронавируса, муколитик при нем противопоказан, так как люди начинают кашлять еще сильнее, что может привести даже к легочному кровотечению. Кроме того, они будут стимулировать излишнюю продукцию мокроты, что у детей или пожилых людей даже может привести к воспалению легких.

Что нужно делать от кашля при коронавирусе:

Много пить. Проветривать помещение — нужен влажный прохладный воздух. Рассасывать мед или пить с ним чай (есть даже в международных протоколах). Делать дыхательную гимнастику (делать глубокий спокойный вдох и через сомкнутые губы — спокойный плавный выдох. Несколько раз в день по 10-15 раз. Нормальная реакция на гимнастику при ковиде — кашель).

При сильном кашле ряду пациентов с коронавирусом нужен кислород и препарат от сухого кашля, который должен назначить только врач.

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