Когда нужен антибиотик при коронавирусе: в Минздраве расставили все точки над "і"
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В Минздраве говорят, что антибиотики при ковиде зачастую бессмысленны, но есть и исключения
Многие украинцы, узнав о наличии активно распространяющегося по стране коронавируса, спешат прибегнуть к помощи "тяжелой артиллерии" — антибиотикам. Однако их применение при ковиде "для профилактики" нецелесообразно: они не убивают вирусы, а действуют исключительно на бактерии.
Об этом рассказали в Минздраве.
Медики советуют украинцам не заниматься самолечением и не пить такие препараты "на всякий случай". Вирус антибиотик не убьет, однако может нанести вред организму: в частности, может увеличиться количество антибиотикорезистентных бактерий.
Если у человека диагностировали коронавирус в легкой форме, то он должен полноценно питаться, много пить (около 3 литров в день), лечить симптомы ковида и сбивать температуру.
Без антибиотиков лечат и среднюю форму коронавируса. Впрочем, если по анализу крови у человека присоединилась сопутствующая бактериальная инфекция, то антибиотик может назначить только лечащий врач.
Ранее мы сообщали о том, что эпицентром коронавируса в Украине стал Харьков, где почти тысячу людей спасают в больнице.
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