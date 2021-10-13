Укр

Когда нужен антибиотик при коронавирусе: в Минздраве расставили все точки над "і"

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Вирус зачастую лечат препаратами против симптомов и жаропонижающими Новость обновлена 13 октября 2021, 15:43
Вирус зачастую лечат препаратами против симптомов и жаропонижающими

В Минздраве говорят, что антибиотики при ковиде зачастую бессмысленны, но есть и исключения

Многие украинцы, узнав о наличии активно распространяющегося по стране коронавируса, спешат прибегнуть к помощи "тяжелой артиллерии" — антибиотикам. Однако их применение при ковиде "для профилактики" нецелесообразно: они не убивают вирусы, а действуют исключительно на бактерии. 

Об этом рассказали в Минздраве.  

Медики советуют украинцам не заниматься самолечением и не пить такие препараты "на всякий случай". Вирус антибиотик не убьет, однако может нанести вред организму: в частности, может увеличиться количество антибиотикорезистентных бактерий.

Если у человека диагностировали коронавирус в легкой форме, то он должен полноценно питаться, много пить (около 3 литров в день), лечить симптомы ковида и сбивать температуру. 

Без антибиотиков лечат и среднюю форму коронавируса. Впрочем, если по анализу крови у человека присоединилась сопутствующая бактериальная инфекция, то антибиотик может назначить только лечащий врач. 

Ранее мы сообщали о том, что эпицентром коронавируса в Украине стал Харьков, где почти тысячу людей спасают в больнице.

Теги:
#Антибиотики #Минздрав Украины #Коронавирус #Лечение коронавируса
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