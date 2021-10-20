Укр

Курение вредит зрению и может вызвать язвы в глазах: исследование

Автор
Галина Михайлова
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Сигаретные окурки и дым.
Сигаретные окурки и дым.

Ученые "окуривали" дымом клетки роговицы в лаборатории.

Курильщиков кроме известных проблем с легкими и сердечно-сосудистой системой поджидают и болезни зрения. 

Об этом сообщает Scientificamerican.

В новом исследовании ученые обнаружили, что курение влияет не только на появление катаракты и глаукомы, которые могут потенциально привести к слепоте, но и вредят роговице.

Японские ученые объяснили, как дым или испарения влияют на глаза. Они вызывают так называемый "синдром сухого глаза". Он характеризуется обезвоживанием, покраснением и зудом глаз. Это может вызвать ухудшение зрения, инфекции или язвы роговицы. 

Причем опасно не только непосредственное попадание дыма в глаза — курение вызывает накопление железа в роговице, что убивает ее клетки. 

Для некурящих и их глаз дым или аэрозоли от систем нагрева табака также опасны. Отметим, что влияние вейпов не изучалось. 

Ученые пока не могут сказать насколько быстро роговицу повреждает табачный дым, поскольку проводили исследование в лаборатории, а не на живых людях. 

Ранее "Телеграф" писал, что курильщики чаще умирают от коронавируса

Теги:
#Курение #Исследование #Зрение #Роговица
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