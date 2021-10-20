Курение вредит зрению и может вызвать язвы в глазах: исследование

Ученые "окуривали" дымом клетки роговицы в лаборатории.

Курильщиков кроме известных проблем с легкими и сердечно-сосудистой системой поджидают и болезни зрения.

Об этом сообщает Scientificamerican.

В новом исследовании ученые обнаружили, что курение влияет не только на появление катаракты и глаукомы, которые могут потенциально привести к слепоте, но и вредят роговице.

Японские ученые объяснили, как дым или испарения влияют на глаза. Они вызывают так называемый "синдром сухого глаза". Он характеризуется обезвоживанием, покраснением и зудом глаз. Это может вызвать ухудшение зрения, инфекции или язвы роговицы.

Причем опасно не только непосредственное попадание дыма в глаза — курение вызывает накопление железа в роговице, что убивает ее клетки.

Для некурящих и их глаз дым или аэрозоли от систем нагрева табака также опасны. Отметим, что влияние вейпов не изучалось.

Ученые пока не могут сказать насколько быстро роговицу повреждает табачный дым, поскольку проводили исследование в лаборатории, а не на живых людях.

Ранее "Телеграф" писал, что курильщики чаще умирают от коронавируса.