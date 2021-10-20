Курение вредит зрению и может вызвать язвы в глазах: исследование
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Ученые "окуривали" дымом клетки роговицы в лаборатории.
Курильщиков кроме известных проблем с легкими и сердечно-сосудистой системой поджидают и болезни зрения.
Об этом сообщает Scientificamerican.
В новом исследовании ученые обнаружили, что курение влияет не только на появление катаракты и глаукомы, которые могут потенциально привести к слепоте, но и вредят роговице.
Японские ученые объяснили, как дым или испарения влияют на глаза. Они вызывают так называемый "синдром сухого глаза". Он характеризуется обезвоживанием, покраснением и зудом глаз. Это может вызвать ухудшение зрения, инфекции или язвы роговицы.
Причем опасно не только непосредственное попадание дыма в глаза — курение вызывает накопление железа в роговице, что убивает ее клетки.
Для некурящих и их глаз дым или аэрозоли от систем нагрева табака также опасны. Отметим, что влияние вейпов не изучалось.
Ученые пока не могут сказать насколько быстро роговицу повреждает табачный дым, поскольку проводили исследование в лаборатории, а не на живых людях.
Ранее "Телеграф" писал, что курильщики чаще умирают от коронавируса.
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