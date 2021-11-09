Почему не стоит употреблять противовирусные препараты при ОРВИ: объяснение Комаровского

Известный врач отметил, что не стоит ОРВИ лечить "фуфломицинами"

Кроме коронавируса, с которым сейчас борется весь мир, никуда не исчезали сезонные заболевания — ОРВИ или грипп. В большинстве случаев при малейших проявлениях простуды люди сразу бегут в аптеку и покупают там первые попавшиеся противовирусные препараты, однако есть ли от них польза — вопрос открытый.

Как объясняет врач Евгений Комаровский, в массовом использовании противовирусных препаратов при ОРВИ нет никакого смысла.

"По-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало и практически нет лекарств против всех вирусов. Есть лекарства против гриппа, есть лекарства против ВИЧ, а есть очень сильное лекарство, которое может влиять на вирусы, но оно чрезвычайно токсично", — отметил Комаровский.

Доктор добавил, что такие препараты используются только в случаях, когда жизнь человека оказывается под угрозой, но не при первых проявлениях ОРВИ.

Вдобавок, большинство лекарств, продающих типа как противовирусные — это настоящие "фуфломицины", то есть препараты, которые ничего не лечат, а используют их по принципу "ну надо что-то делать".

Комаровский отметил, что в среднем люди, в том числе и дети, могут болеть ОРВИ до 12 раз в год и это нормально. В большинстве случаев организм сам способен справиться с болезнью, поэтому к употреблению лекарства нужно относиться умеренно.

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