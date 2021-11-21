Паническая атака: что это такое и как с нею бороться
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Паническое расстройство является очень частым явлением в современном мире.
Около 3,6% всего человечества или 264 миллиона жителей планеты регулярно страдает от панических атак.
О том, что это такое и как с ними бороться проинформировал Минздрав.
"Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше", — сказано в сообщении.
Там отмечается, что одиночные панические атаки не являются признаком расстройства, поскольку могут возникать на почве стресса или сильной усталости.
Впрочем, люди, которые страдают паническим расстройством, могут переживать состояние сильного стресса и тревогу без видимых на то причин и по совершенно случайных поводах. Это может привести к тому, что человек может начать избегать определенных ситуаций из-за страха получить новую паническую атаку, а это в свою очередь может вести к более частым атакам и к депрессии.
Среди признаков панической атаки выделяются:
- ускоренное сердцебиение;
- боль в груди;
- чрезмерное потоотделение;
- дрожь или приступы жара;
- задышка или ощущение духоты;
- тошнота;
- головокружение;
- ощущение нереальности происходящего;
- страх потерять контроль, сойти с ума или умереть.
При атаке важно сфокусировать все свои органы чувств на текущем моменте и в буквальном смысле "ощутить опору под ногами".
В частности наиболее популярной является техника "5-4-3-2-1". Которая заключается в том, что стоит для себя отметить:
- 5 вещей, которые вы видите перед собой;
- 4 вещи, которые вы чувствуете физически, будь-то пол под ногами или одежду на теле;
- 3 вещи, которые вы слышите;
- 2 вещи, запах которых вы чувствуете;
- 1 вещь, которую вы можете ощущать на вкус.
В Минздраве отмечают, что панические атаки могут негативно сказываться на социальной жизни, однако они не являются чем-то опасным. Впрочем, не исключено, что они могут свидетельствовать о других, более серьезных расстройствах.
В связи с этим, в ведомстве призывают в случае возникновения подобных обострений обращаться к семейному врачу или к специалисту по психическому здоровью.
Как сообщалось ранее, на фоне распространения коронавируса, в мире наблюдается учащение случаев возникновения депрессии у населения. Согласно исследованиям ученых, Украина оказалась в тройке лидеров среди стран, которые наиболее сильно пострадали от этого явления.
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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