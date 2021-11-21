Паническая атака: что это такое и как с нею бороться

Паническое расстройство является очень частым явлением в современном мире.

Около 3,6% всего человечества или 264 миллиона жителей планеты регулярно страдает от панических атак.

О том, что это такое и как с ними бороться проинформировал Минздрав.

"Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше", — сказано в сообщении.

Там отмечается, что одиночные панические атаки не являются признаком расстройства, поскольку могут возникать на почве стресса или сильной усталости.

Впрочем, люди, которые страдают паническим расстройством, могут переживать состояние сильного стресса и тревогу без видимых на то причин и по совершенно случайных поводах. Это может привести к тому, что человек может начать избегать определенных ситуаций из-за страха получить новую паническую атаку, а это в свою очередь может вести к более частым атакам и к депрессии.

Среди признаков панической атаки выделяются:

ускоренное сердцебиение;

боль в груди;

чрезмерное потоотделение;

дрожь или приступы жара;

задышка или ощущение духоты;

тошнота;

головокружение;

ощущение нереальности происходящего;

страх потерять контроль, сойти с ума или умереть.

При атаке важно сфокусировать все свои органы чувств на текущем моменте и в буквальном смысле "ощутить опору под ногами".

В частности наиболее популярной является техника "5-4-3-2-1". Которая заключается в том, что стоит для себя отметить:

5 вещей, которые вы видите перед собой;

4 вещи, которые вы чувствуете физически, будь-то пол под ногами или одежду на теле;

3 вещи, которые вы слышите;

2 вещи, запах которых вы чувствуете;

1 вещь, которую вы можете ощущать на вкус.

В Минздраве отмечают, что панические атаки могут негативно сказываться на социальной жизни, однако они не являются чем-то опасным. Впрочем, не исключено, что они могут свидетельствовать о других, более серьезных расстройствах.

В связи с этим, в ведомстве призывают в случае возникновения подобных обострений обращаться к семейному врачу или к специалисту по психическому здоровью.

Как сообщалось ранее, на фоне распространения коронавируса, в мире наблюдается учащение случаев возникновения депрессии у населения. Согласно исследованиям ученых, Украина оказалась в тройке лидеров среди стран, которые наиболее сильно пострадали от этого явления.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.