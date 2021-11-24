Правда ли чай и кофе могут снизить вероятность инсульта и деменции: исследование

Выпивая две-три чашки кофе или чая в сутки, вы можете снизить возможность появления деменции — на 28%, а инсульта на 32%.

Группа исследователей из Медицинского университета Тяньцзинь утверждает, что кофе и чай могут быть эффективными в снижении возможности развития инсульта и деменции.

Данное исследование опубликовано в рецензируемом медицинском журнале PLOS Medicine.

В эксперименте участвовали 365 682 человека в возрасте от 50 до 74 лет. Их опросили на предмет того, сколько чая или кофе они пьют каждый день. После этого в течение более одиннадцати лет ученые наблюдали за состоянием здоровья каждого участника.

В конце исследования среди всех участников команда обнаружила 5079 случаев деменции и 10 053 случая инсульта.

Выяснилось, что у людей, пивших две-три порции кофе или три-пять чая в сутки, или четыре-шесть порций и кофе, и чая, меньше остальных подвергались развитию инсульта или слабоумия.

В частности, у этих людей риск развития деменции оказался на 28 % ниже, а риск инсульта — на 32 %.

Кроме того, употребление чая и кофе оказалось эффективным в борьбе с риском возникновения ишемического инсульта и сосудистой деменции.

А комбинированное употребление этих напитков также предотвращает развитие постинсультного слабоумия. При этом, что самый низкий риск наблюдался у людей, которые выпивали от трех до шести чашек кофе и чая в день.

Однако глава Консультативного комитета Американской ассоциации инсульта Ли Х. Швамм в комментарии американскому телеканалу CNN заявил, что исследование китайских ученых не устанавливает какой-либо причинно-следственной связи, несмотря на статистические данные,.

По его словам, это исследование показывает лишь то, что люди, которые сообщили об умеренном употреблении кофе или чая, оказались менее подвержены инсульту или деменции в течение 10 лет наблюдения.

Ранее сообщалось, что из-за заморозков в Бразилии и беспорядков в Колумбии кофе взлетел в цене на мировом рынке.

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