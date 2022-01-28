Женщины жалуются на необычную побочку после прививки от COVID-19: стоит ли бояться

Врачи призывают прекрасную половину человечества не паниковать, ведь изменения возникают только временно

После получения уколов против коронавирусной инфекции женщины могут отмечать незначительные изменения в менструальном цикле.

Об этом заявила ведущая эксперт по вопросам менструации в Великобритании, отметив, что бояться перестроек в организме женщинам не стоит, ведь это лишь временный побочный эффект от вакцин, пишет BBC.

По словам доктора Виктории Мале, которая является представительницей Имперского колледжа в Лондоне, выводы о вероятной задержке менструаций у женщин, вакцинировавшихся против ковида, она сделала после исследований, проведенных среди жительниц Америки и Норвегии.

Также специалист заверила, что верить информации, касаемо того, что прививки против коронавирусной инфекции могут спровоцировать бесплодие, не стоит. По ее убеждению, в настоящее время у мировых экспертов по медицине нет ни одного доказательства, что вакцинация влияет на способность иметь потомство.

Доктор Мале указывает на два исследования, которые проводились в США с участием почти 4000 женщин. Они использовали приложение для отслеживания менструального цикла, которое показало, что после получения уколов от ковида менструация рецепиенток задерживалась на пол дня после второй дозы вакцины, но при этом не было никаких задержек после первой.

У тех, кто принимал две дозы в одном цикле, была двухдневная задержка, но, по словам доктора Мале, это маловероятно для женщин в Великобритании, где разрыв между дозами составляет не менее восьми недель.

Продолжительность цикла одной из 10 женщин изменилась более чем на восемь дней – по сравнению с одной из 25 не вакцинированных женщин – но только после двух циклов их менструации вернулись в норму.

Также отмечается, что в скором времени ожидается обнародование исследования британских пользователей того же приложения для отслеживания менструального цикла.

Ранее "Телеграф" уже писал о довольно странных побочных эффектах, на которые жалуются люди из разных уголков мира, переболевшие коронавирусом. Так, житель США заявил, что его половой орган после пережитой болезни стал меньше на 4 см, а вот в Норвегии женщины массово сообщали, что после ковида у них увеличилась грудь.