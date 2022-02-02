Что произойдет с вашим организмом, если есть суп каждый день

Употребление первых блюд – простейший способ обогатить рацион овощами.

"Суп нужно есть каждый день" — фраза, которую из уст мам и бабушек слышал наверняка каждый, когда отказывался от ежедневной тарелки "первого". А так ли это? Нужно ли каждый день есть суп или же слова родителей о проблемах со здоровьем при отказе от "горячего", лишь "страшилки"?

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец на своей станице в Фейсбуке ответил на эти вопросы, рассказав все о преимуществах употребления супов, особенно каждый день. Также стоит отметить, что украинская кухня насчитывает огромное количество различных рецептов супов, среди которых каждый найдет себе что-нибудь по душе.

Чем полезно употребления супа каждый день для организма:

Способствует контролю веса. Ежедневное потребление калорий, как правило, ниже у людей, едящих суп. Также суп улучшает качество питания, что связано с меньшим количеством жиров и потреблением белка и клетчатки.

Ежедневное потребление калорий, как правило, ниже у людей, едящих суп. Также суп улучшает качество питания, что связано с меньшим количеством жиров и потреблением белка и клетчатки. Усиливает чувство сытости. Отчасти это связано с психологическими факторами: люди считают, что суп лучше насыщает. Кроме того, многие супы содержат много клетчатки, что повышает ощущение сытости на более долгий период.

Отчасти это связано с психологическими факторами: люди считают, что суп лучше насыщает. Кроме того, многие супы содержат много клетчатки, что повышает ощущение сытости на более долгий период. Увеличивает потребление жидкости. Вода необходима для здоровья и нормального функционирования. Она может поступать в наш организм из питьевой воды, воды в напитках или воды в пище – как в случае с супами.

Вода необходима для здоровья и нормального функционирования. Она может поступать в наш организм из питьевой воды, воды в напитках или воды в пище – как в случае с супами. Употребление супа помогает увеличить потребление овощей. В большом количестве они снижают риск увеличения веса, что является фактором развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и некоторые виды рака.

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