Укр

Самые доступные продукты, которые укрепят иммунитет зимой

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Полезные овощи для укрепления здоровья
Полезные овощи для укрепления здоровья

Зима – не помешает получать от продуктов максимум пользы

Для того чтобы поддерживать свой иммунитет и питаться правильно, получая от продуктов необходимые для организма витамины и микроэлементы, зима не помеха. Даже в холодное время года на полках супермаркетов всегда можно найти свежие овощи и зелень, которая выступит главным помощником в приготовлении доступных и полезных блюд.

Как сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, наиболее популярными "зимними" продуктами, содержащими в себе витамины разных групп, является капуста. Белокочанная, краснокочанная, брюссельская или цветная – все они скрывают в себе витамины группы B, а также большое количество витамина С. Кроме того, именно капуста славится содержанием биологически активных веществ, таких как кремний, калий, марганец и магний.

Квашеная капуста, которой особенно любят лакомиться зимой, имеет ценное свойство улучшать работу кишечника благодаря нормализации микрофлоры за счет содержащихся в ней кисломолочных бактерий.

При планировании "зимнего" рациона большинство не забывает о сытном картофеле, однако этот продукт можно легко заменить не менее питательной альтернативой в виде топинамбура или пастернака. Также не стоит забывать и о других корнеплодах: моркови, свекле, сельдерее, цикории и репе.

По мнению специалистов лук, который не пройдет ни одна хозяйка, также имеет большое количество эфирных масел, что обогащают этот продукт бактерицидными свойствами. Ее близкий "родственник" лук-порей считается очень полезным при нарушениях пищеварения, повышенном давлении, артрите и подагре.

Во время заготовки консервации на январь и февраль, кроме уже привычных соленых помидоров и огурцов, следует не забывать и о заморозке зелени: укропе, петрушке, базилике, кинзе, шпинате, щавеле и других.

Главный совет экспертов – правильно планируйте свой рацион и питайтесь разнообразно.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие овощи лучше употреблять систематически для усиления работы мозга и нормализации желудочно-кишечного тракта.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Болезни #Минздрав #Продукты #Иммунитет
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 4 февраля: открытие Олимпиады, 40 тысяч заболевших "короной" за день, полуфинал ЧЕ по футзалу
Дата публикации
Категория
Денис Монастырский
Скандал с Трухиным: в сети не поверили "жесткому" заявлению Монастырского
Дата публикации
Категория
Приказ вступит в силу 5 февраля
Встреча с Налоговой обеспечена: что изменится для покупателей квартир с 5 февраля
Дата публикации
Категория
Украина - Россия
Украина в матче-триллере проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу (видео)
Дата публикации
Категория
Российская армия
Карты вторжения России в Украину: как менялась ситуация с осени-2021