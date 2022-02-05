Самые доступные продукты, которые укрепят иммунитет зимой

Зима – не помешает получать от продуктов максимум пользы

Для того чтобы поддерживать свой иммунитет и питаться правильно, получая от продуктов необходимые для организма витамины и микроэлементы, зима не помеха. Даже в холодное время года на полках супермаркетов всегда можно найти свежие овощи и зелень, которая выступит главным помощником в приготовлении доступных и полезных блюд.

Как сообщает областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, наиболее популярными "зимними" продуктами, содержащими в себе витамины разных групп, является капуста. Белокочанная, краснокочанная, брюссельская или цветная – все они скрывают в себе витамины группы B, а также большое количество витамина С. Кроме того, именно капуста славится содержанием биологически активных веществ, таких как кремний, калий, марганец и магний.

Квашеная капуста, которой особенно любят лакомиться зимой, имеет ценное свойство улучшать работу кишечника благодаря нормализации микрофлоры за счет содержащихся в ней кисломолочных бактерий.

При планировании "зимнего" рациона большинство не забывает о сытном картофеле, однако этот продукт можно легко заменить не менее питательной альтернативой в виде топинамбура или пастернака. Также не стоит забывать и о других корнеплодах: моркови, свекле, сельдерее, цикории и репе.

По мнению специалистов лук, который не пройдет ни одна хозяйка, также имеет большое количество эфирных масел, что обогащают этот продукт бактерицидными свойствами. Ее близкий "родственник" лук-порей считается очень полезным при нарушениях пищеварения, повышенном давлении, артрите и подагре.

Во время заготовки консервации на январь и февраль, кроме уже привычных соленых помидоров и огурцов, следует не забывать и о заморозке зелени: укропе, петрушке, базилике, кинзе, шпинате, щавеле и других.

Главный совет экспертов – правильно планируйте свой рацион и питайтесь разнообразно.

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