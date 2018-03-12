Подборка снимков с разнообразными вариантами маникюра в бежевых и нежно розовых тонах.

Подборка снимков с разнообразными вариантами маникюра в бежевых и нежно розовых тонах. Любительницы естественного маникюра трепещите! В этом сезоне невероятно популярен бежевый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках. Особенностью бежевого маникюра является то, что он выглядит максимально эффектно. Бежевый цвет нейтрален, но в этом и кроется вся его фишка. Его можно смело сочетать с различными цветами, создавая удивительные рисунки и эффекты.