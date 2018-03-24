Очаровательная подборка фотографий с идеями легких причесок для длинных волос.

Очаровательная подборка фотографий с идеями легких причесок для длинных волос. Если у вас длинные волосы и вы не знаете, что с ними делать, то самое время заглянуть к нам. Мы считаем, что прическа на каждый день не должна быть очень сложной, иметь кучу резиночек, узелочков, косичек на голове и толстого слоя лака. Это не только смотрится странно, но и отягощает ваши волосы. А вот легкие небрежные локоны, милые растрепанные косички, хвост - то, что нужно.