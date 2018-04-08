Среди обилия возможных вариантов маникюра, предлагаемых современным нейл-искусством, пастельный маникюр, пожалуй, отличается особой стильностью и невероятной универсальностью.

Среди обилия возможных вариантов маникюра, предлагаемых современным нейл-искусством, пастельный маникюр, пожалуй, отличается особой стильностью и невероятной универсальностью. Если яркие насыщенные тона могут порой конфликтовать с общим образом, в частности, с романтическим платьем или деловым костюмом, то пастельные тона будут гармонично дополнять любой наряд и прекрасно сочетаться со всеми вариантами макияжа и причесок. Еще одно неоспоримое достоинство пастельного маникюра – он практически не выходит из моды. Однако это не значит, что данный вид маникюра не претерпевает никаких изменений вообще – каждый сезон приносит определенные новшества.