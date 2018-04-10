Любой образ сложно считать законченным без соответствующей прически.

Любой образ сложно считать законченным без соответствующей прически. Особенно это касается вечерних выходов, ведь в большинстве случаев прическа гармонично дополняет наряд. Так, к примеру, платье с оголенными плечами или глубоким декольте, предполагает собранные вечерние прически, а к строгому варианту лучше подойдет классическая ракушка или гладко зачесанные волосы, собранные в аккуратный пучок. Какие еще можно выполнить вечерние прически на средние волосы, чтобы выглядеть на любом торжестве неповторимо, расскажем в данной статье.