Эти девушки решились на кардинальные перемены в своем имидже.

Обычно девушки очень пугаются, когда представляют, что когда-нибудь им в голову придёт идея остричь свои прекрасные длинные волосы и сделать озорную короткую стрижку. Но бывают моменты, когда представительницы прекрасного пола жаждут перемен и кардинально меняют своим имидж, в первую очередь, конечно, отрезая и перекрашивая свои волосы. Многие люди даже не догадываются, насколько хорошо они будут выглядеть с короткой стрижкой, но решившись на это, они не понимают, почему не пошли в парикмахерскую раньше.