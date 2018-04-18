Снимки удивительно милой и стильной малышки Коко, которая взорвала Instagram своими модными луками.

Снимки удивительно милой и стильной малышки Коко, которая взорвала Instagram своими модными луками. Коко 7 лет. Она живет в Токио, обожает район Харадзюку, потому что там у нее много друзей, и ведет свой Инстаграм. Ее аккаунт посвящен моде и модным трендам, в которых девочка разбирается лучше взрослых. Коко сотрудничает с известными дизайнерами, и о ней пишут мировые СМИ. Все это удивительно, учитывая возраст юной леди.