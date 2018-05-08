Сиреневый маникюр - отличный вариант придать себе и своим ногтям легкое весеннее настроение с ноткой творческого вдохновения.

Сиреневый маникюр - отличный вариант придать себе и своим ногтям легкое весеннее настроение с ноткой творческого вдохновения. Пастельные тона сиреневого цвета напомнят о весенней свежести и цветущих садах. Кроме того, красивый и благородный сиреневый подчеркнет нежность ваших ручек и отлично смотрится как на коротких, так и длинных ногтях. Для создания дневного маникюра прекрасно подойдут светлые оттенки сиреневого цвета, а для вечернего выхода в свет вы можете смело выбрать более экстравагантные варианты — матовое покрытие, золотая фольга, блестки, стразы и многое другое.