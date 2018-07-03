Перечень из нескольких предметов, которые даже гардероб красавицы сделают нелепым и антистильным.

Образ — это отражение индивидуальности. Он может быть любым, главное — слушать свое чувство вкуса и полагаться на ощущение внутренней гармонии. Но зачастую досадно видеть, как образ симпатичной девушки отдает «дешевизной». И речь тут идет вовсе не о стоимости вещей, иначе дорогой меховой жилет вряд ли оказался бы в этом списке. Мы подготовили перечень из нескольких предметов, которые даже гардероб красавицы сделают нелепым и антистильным.