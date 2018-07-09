Самые популярные цветовые гаммы омбре, которые вы можете попробовать в этом году.

Самые популярные цветовые гаммы омбре, которые вы можете попробовать в этом году. Покраска омбре и короткая стрижка боб – горячие тренды в этом году! Сейчас вы можете увидеть омбре буквально везде. Но вы, возможно, заметили, что большинство дам предпочитают носить этот оригинальный вид покраски на длинные волосы. Если вы обладательница ассиметричного каре, боб или любой другой короткой стрижки, или же вам надоели длинные локоны и хочется кардинально изменить свой образ, – омбре будет великолепно смотреться на ваших коротких волосах! Подберите свой цвет, форму стрижки и поэкспериментируйте!