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Названы самые продаваемые парфюмы в разных странах мира

Самые продаваемые парфюмы
21:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эксперты бьюти-портала Byrdie назвали самые продаваемые парфюмы в разных странах мира.

По данным онлайн-издания, мировой парфюмерный рынок оценивается в свыше 40 млрд долларов, что говорит о стабильной востребованности парфюмерных продуктов.

Эксперты проанализировали данные о популярности парфюмов в разных уголках планеты, чтобы выяснить, какие парфюмы являются самыми продаваемыми в Великобритании, США, Италии, Австралии и ОАЭ.

Им удалось установить, что в Великобритании самым популярным ароматом является классика - Coco Mademoiselle от Chanel. Впрочем, не менее популярны в Англии ароматы унисекс и нишевая парфюмерия. Согласно результатам опроса авторитетной британской исследовательской компании Euro Monitor International, за прошлый год продажи унисекс-парфюмов выросли вдвое, а стабильный рост популярности на подобные ароматы был отмечен еще в 2009 году.

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В США самыми продаваемыми ароматами являются Chanel Chance, Coco Mademoiselle и Viktor & Rolf Flowerbomb. Согласно данным о продажах парфюмерии, обнародованным компанией Sephora, именно эти парфюмы являются лидерами в американском рейтинге популярности. Впрочем, эксперты отмечают, что среди американцев также набирают популярность нишевые парфюмы, с которыми потребитель «лишь начинает знакомиться».

Австралийский рейтинг самых продаваемых парфюмов также возглавляет Chanel Coco Mademoiselle. Компанию ему составляет Calvin Klein Euphoria. В свою очередь, итальянские женщины выбирают ароматы с цветочными нотами, а также отдают предпочтение нишевой парфюмерии класса люкс. Таким образом, в топ самых продаваемых парфюмов Италии входит парфюмерная классика от таких популярных брендов, как Chanel, Christian Dior и Dolce & Gabbana.

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Эксперты отмечают, что в Японии к выбору парфюмерии относятся более серьезно, добавляя, что носить тяжелые восточные ароматы или чрезмерно яркие парфюмы считается дурным тоном. Таким образом, в Японии отдают предпочтение легкой классике - Coco Mademoiselle, Chance и № 5 от Chanel.

Подытоживая, издание отметило, что в Объединенных Арабских Эмиратах женщины, напротив, привыкли носить яркие и сложные парфюмы. Помимо местных парфюмерных хитов, включая Arabian Oud и Abdul Samad Al Qurashi, в ОАЭ популярны унисекс-парфюмы - YSL Les Vestiaires Tuxedo и Memo Irish Leather.

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Новости шоу бизнеса, Abdul Samad Al Qurashi, Arabian Oud, Chanel, Chanel Chance, Christian Dior, Coco Mademoiselle, Dolce Gabbana, Memo Irish Leather, YSL Les Vestiaires Tuxedo, парфюми, самые продаваемые.
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