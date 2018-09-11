Креативые дизайнерские украшения с живыми растениями, которые предадут нежности вашему образу.

Креативые дизайнерские украшения с живыми растениями, которые предадут нежности вашему образу. Если вы по-настоящему любите живую природу и все красивое, то бижутерия, которую создает вручную ирландский дизайнер Кей Беллс, придется вам по душе и по вкусу. Девушка создает миниатюрные ювелирные украшения, которые дополняет натуральными сухоцветами, лепестками живых цветов, кусочками коры деревьев, мха, камешками, ракушками и прочими природными материалами, которые она собственноручно собирает во время своих путешествий или обычных прогулок.