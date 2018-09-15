Мода https://telegraf.com.ua/zhizn/moda-zhizn/4493864-rianna-tryahnula-starinoy-i-proshlas-po-podiumu-predstaviv-novuyu-kollektsiyu-savage-x-fenty.html
Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму, представив новую коллекцию Savage X Fenty
21:21 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.
Поскольку Рианна в последнее время куда больше сил тратит на развитие своего модного бренда, нежели на создание новых хитов, Неделя моды в Нью-Йорке, разумеется, не могла обойтись без показа новой коллекции певицы.
30-летняя поп-звезда представила в рамках Недели моды в Нью-Йорке новую коллекцию Savage X Fenty; модели из коллекции на подиуме демонстрировали, в числе прочих, Джиджи и Белла Хадид, но и сама Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму под кавер-версию Love Me Tender Элвиса Пресли.
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