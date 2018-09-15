Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму, представив новую коллекцию Savage X Fenty

Поскольку Рианна в последнее время куда больше сил тратит на развитие своего модного бренда, нежели на создание новых хитов, Неделя моды в Нью-Йорке, разумеется, не могла обойтись без показа новой коллекции певицы.

30-летняя поп-звезда представила в рамках Недели моды в Нью-Йорке новую коллекцию Savage X Fenty; модели из коллекции на подиуме демонстрировали, в числе прочих, Джиджи и Белла Хадид, но и сама Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму под кавер-версию Love Me Tender Элвиса Пресли.