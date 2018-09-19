Маникюр 2018: нежный дизайн ногтей в розовых оттенках (Фото)

Розовый маникюр – универсален. Он подходит женщинам любого возраста и статуса. Розовый цвет многогранен и имеет массу интересных оттенков: от нежного пралине до яркой фуксии. Данный оттенок настраивает только на позитив, романтику, страсть и любовь. Огромный выбор оттенков объясняет и практичность такого маникюра, ведь розовый подходит под множество нарядов и ситуаций.

Каким сделать свой розовый маникюр, чтобы он смотрелся актуально и модно? Во-первых нужно использовать новые техники: битое стекло, камифубуки, рисунок кистью по мокрому слою геля, вуаль, литье и другие.

Во-вторых, необходимо ознакомится с модными рисунками. В этом сезоне в тренде геометрия, рисунки в виде тонких веточек и цветов, а также разнообразные абстракции.

В-третьих, нужно использовать в работе актуальные оттенки. Сейчас в моде прозрачный гель-лак, нюдовые и пудровые оттенки. До сих пор популярен матовый маникюр.

Самый беспроигрышный вариант — это комбинированный модный маникюр. В нем используются сразу несколько техник маникюра, всевозможные аксессуары для дизайна ногтей и гель-лаки различных оттенков.

Отлично сочетаться будут розовый и серый цвета, розовый и голубой, розовый и белый, розовый и лиловый, розовый и золотой. Рисунки на ногтях могут быть самыми разнообразными: от нежных цветов в технике акварель к сложным геометрическим рисункам и стразам.