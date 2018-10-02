День Независимости Украины

Новости моды

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени

Смотрите фото (8)
Мода осень 2018
13:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В этом сезоне самой любимой прической звезд стала стрижка выше плеч, при этом волосы должны быть идеально гладкими.

Парикмахер Крис Эпплтон, который работает со звездами, отметил этот тренд термином glass hair ("гладкие, как стекло волосы"). Такую прическу выбрали многие знаменитости как Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Хейли Болдуин, Оливия Калп, Джордан Данн, Белла Хадид, Дуа Липа и другие.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2018  

Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)

Стилист Кэша Лоулесс отмечает, что эта стрижка впервые приобрела популярность в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и снова вспыхнула в 2018 году. 

Чтобы воссоздать эффект glass hair, ваша стрижка должна быть идеально ровной, а также следует использовать средства для фиксации, которые не позволят волосам пушитися. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Белла Хадид, Джордан Данн, Дуа Липа, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Мода 2018, мода осень 2018, Оливия Калп, Прически, Стрижка, Хейли Болдуин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

Эта девушка показала, какими роскошными могут быть африканские прически (Фото) Осенний маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей в осенних оттенках (Фото) Мода 2018: базовые элементы осеннего гардероба, которые никогда не выйдут из моды

Последние новости

Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео) Смех до слез: кулинарные провалы от поваров-неумех
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:48 Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером
15:37 Звездные девушки, которые отдают предпочтение парикам, а не укладкам (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь