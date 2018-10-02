Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени

Парикмахер Крис Эпплтон, который работает со звездами, отметил этот тренд термином glass hair ("гладкие, как стекло волосы"). Такую прическу выбрали многие знаменитости как Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Хейли Болдуин, Оливия Калп, Джордан Данн, Белла Хадид, Дуа Липа и другие.

Стилист Кэша Лоулесс отмечает, что эта стрижка впервые приобрела популярность в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и снова вспыхнула в 2018 году.

Чтобы воссоздать эффект glass hair, ваша стрижка должна быть идеально ровной, а также следует использовать средства для фиксации, которые не позволят волосам пушитися.