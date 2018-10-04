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Маникюр 2018: модные идеи дизайна на все случаи жизни
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13:31 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Эти идеи помогут девушке выразить свою красоту без лишних усилий.
Женские руки ласковы и уверенны, поэтому маникюр должен это подчеркивать. Многие девушки стараются следить за своими ногтями, придумывают различные стильные и оригинальные дизайны для ногтей, которые ее идеально подчеркнут.
Женщина по своей природе многогранна, поэтому маникюр часто ищет под настроение. Оригинальные идеи изумительного маникюра, который понравится всем девушкам.
Любительницы натурального и практичного могут вдохновится этими идеями.
Если же внутри живет кошка, то эти варианты беспроигрышные.
Для выхода в свет эти варианты изысканного маникюра.
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Дорогие дамы, вдохновляйтесь и берегите свою красоту! А выбранный вами дизайн поможет ее подчеркнут.
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