Маникюр 2018: стильные идеи дизайна ногтей с интересными надписями (Фото)

Ногти с буквенными принтами смотрятся не заезженно и модно. На пике популярности провокационные и дерзкие слова, слоганы, а также короткие, но содержательные английские слова – "love", "heart", "take off", "come on!". Такой прием добавляет луку шарм и особый смысл, помогает самовыразиться и ловко подчеркнуть свою индивидуальность.