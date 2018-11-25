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Понедельник, 26.11.2018
Маникюр 2018: стильные идеи дизайна ногтей с интересными надписями (Фото)
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Маникюр 2018: стильные идеи дизайна ногтей с интересными надписями (Фото)

Ногти с буквенными принтами смотрятся не заезженно и модно. На пике популярности провокационные и дерзкие слова, слоганы, а также короткие, но содержательные английские слова – "love", "heart", "take off", "come on!". Такой прием добавляет луку шарм и особый смысл, помогает самовыразиться и ловко подчеркнуть свою индивидуальность.
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Мода, Ногти, Маникюр, Стиль, Дизайн, Надписи, маникюр 2018.
11:57 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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