Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы

Новости шоу бизнеса: Маникюр на короткие ногти — это наиболее востребованный вид дизайна во все без исключения времена.

Нельзя считать девушку ухоженной, если изящность её ногтей "оставляет желать лучшего". Маникюр – неотъемлемый критерий имиджа, что завершает общий образ.

Длинные ногти отступают на второй план, поскольку в 2019 году пользуется спросом практичность и естественность. Варианты дизайна коротких ногтей уже по всем позициям выглядят красивее длинных.

С каждым годом в нейл-индустрии появляется все более и более интересные техники украшения ногтевой пластины. И все делается для того, чтобы ноготки, пусть даже короткие, смотрелись восхитительно.

Маникюр с пудрой для ногтей короткой длины

Нейл-арт с зеркальной пудрой придется по вкусу девушкам, которым по душе все блестящее и яркое. Цветовая гамма может быть разнообразной, к примеру: золото, бронза, серебро и т.д.

Оптимальным и выигрышным вариантом 2019 г. стал пудровый маникюр с пушистой текстурой. Работать с пудрой очень легко. Сперва требуется покрыть ноготь базой, после нанести цвет, который нужен.

Рекомендуем выбрать чёрный. Аппликатором или кисточкой распределить пудру по поверхности ногтевой пластины и плавными движениями втереть пудру в окрашенный ноготок. Всё это повторить и с остальными ногтями.

Французский маникюр на коротких ногтях

Френч придаёт изысканности и аристократичности женским рукам. В 2019 г. популярен французский классический маникюр на короткие ногти, который весьма просто выполнить в домашних условиях с помощью специальных трафаретов.

Первое, что требуется — это покрыть ноготь базовым лаком, после нанести "улыбку" белого цвета и в завершении закрепить топом. Также изюминку френчу придаст украшение из стразов, бисера, конфетти, фольги.

"Тонкие полосы" – трендовый дизайн коротких ногтей

Самым популярным трендом 2019 станут именно тонкие полоски на коротких ногтях. Ногти покрываются полупрозрачной или же прозрачной основой. В качестве базового тона можно взять шеллак светлых телесных оттенков.

После наносятся короткие полоски. Сделать его можно так же быстро и в домашних условиях. Полосы можно нарисовать даже очень тонкой кистью, а есть и специальный фломастер для дизайна ногтей. Маникюр с его помощью выходит весьма прекрасный.

Однотонный дизайн

И снова в моде однотонный маникюр. Прекрасный, практичный и аккуратный, он сделает ногти опрятными, а пальчики визуально длиннее. Однотонное покрытие ногтей — это классика.

Если вы отдаете предпочтение коротким ногтям, дизайн подбирайте исходя из длины пальцев и их формы. Выполняя такой маникюр, лучше покрывать ногтевую пластину бежевым, светлым или телесным оттенком.

В моде также маникюр с синим, коричневым и серым монохромным нанесением. Весьма популярен мятный и светло-зеленый. Как раз они станут актуальны для сезона весна-лето.

Вариаций маникюра весьма много, но лучшим сегодня, по мнению знатоков, является роскошный дизайн маникюра на короткие ногти во всех его олицетворениях. Безусловно, такой маникюр уверенно держит свои позиции первенства наравне с дизайном длинных ногтей, поскольку короткие ногти считаются практичными, а их дизайн — вовсе не унылым.