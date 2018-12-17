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Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы

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Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы
12:16 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Маникюр на короткие ногти — это наиболее востребованный вид дизайна во все без исключения времена.

Нельзя считать девушку ухоженной, если изящность её ногтей "оставляет желать лучшего". Маникюр – неотъемлемый критерий имиджа, что завершает общий образ.

Длинные ногти отступают на второй план, поскольку в 2019 году пользуется спросом практичность и естественность. Варианты дизайна коротких ногтей уже по всем позициям выглядят красивее длинных.

С каждым годом в нейл-индустрии появляется все более и более интересные техники украшения ногтевой пластины. И все делается для того, чтобы ноготки, пусть даже короткие, смотрелись восхитительно.

Маникюр с пудрой для ногтей короткой длины

Нейл-арт с зеркальной пудрой придется по вкусу девушкам, которым по душе все блестящее и яркое. Цветовая гамма может быть разнообразной, к примеру: золото, бронза, серебро и т.д.

Оптимальным и выигрышным вариантом 2019 г. стал пудровый маникюр с пушистой текстурой. Работать с пудрой очень легко. Сперва требуется покрыть ноготь базой, после нанести цвет, который нужен.

Рекомендуем выбрать чёрный. Аппликатором или кисточкой распределить пудру по поверхности ногтевой пластины и плавными движениями втереть пудру в окрашенный ноготок. Всё это повторить и с остальными ногтями.

Французский маникюр на коротких ногтях

Френч придаёт изысканности и аристократичности женским рукам. В 2019 г. популярен французский классический маникюр на короткие ногти, который весьма просто выполнить в домашних условиях с помощью специальных трафаретов.

Первое, что требуется — это покрыть ноготь базовым лаком, после нанести "улыбку" белого цвета и в завершении закрепить топом. Также изюминку френчу придаст украшение из стразов, бисера, конфетти, фольги.

"Тонкие полосы" – трендовый дизайн коротких ногтей

Самым популярным трендом 2019 станут именно тонкие полоски на коротких ногтях. Ногти покрываются полупрозрачной или же прозрачной основой. В качестве базового тона можно взять шеллак светлых телесных оттенков.

После наносятся короткие полоски. Сделать его можно так же быстро и в домашних условиях. Полосы можно нарисовать даже очень тонкой кистью, а есть и специальный фломастер для дизайна ногтей. Маникюр с его помощью выходит весьма прекрасный.

Однотонный дизайн

И снова в моде однотонный маникюр. Прекрасный, практичный и аккуратный, он сделает ногти опрятными, а пальчики визуально длиннее. Однотонное покрытие ногтей — это классика.

Если вы отдаете предпочтение коротким ногтям, дизайн подбирайте исходя из длины пальцев и их формы. Выполняя такой маникюр, лучше покрывать ногтевую пластину бежевым, светлым или телесным оттенком.

В моде также маникюр с синим, коричневым и серым монохромным нанесением. Весьма популярен мятный и светло-зеленый. Как раз они станут актуальны для сезона весна-лето.

Маникюр 2019: стильные идеи для делового маникюра

Маникюр 2019: стильный лунный маникюр для длинных и коротких ногтей (Фото)

Вариаций маникюра весьма много, но лучшим сегодня, по мнению знатоков, является роскошный дизайн маникюра на короткие ногти во всех его олицетворениях. Безусловно, такой маникюр уверенно держит свои позиции первенства наравне с дизайном длинных ногтей, поскольку короткие ногти считаются практичными, а их дизайн — вовсе не унылым.

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