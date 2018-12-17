Мисс Вселенная 2018: вьетнамская участница показала шокирующий национальный наряд

Новости шоу бизнеса: Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир необычным нарядом.

В Таиланде прошел долгожданный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам голосования, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

Грандиозное шоу запомнится поклонникам яркими выходами моделей и необычными нарядами. Особенно, национальная одежда представительницы Вьетнама ХьГен Ни. На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.

H'Hen Nie of Vietnam poses onstage during the 2018 Miss Universe national-costume presentation in Chonburi province, Thailand, on December 10, 2018.

Lillian Suwanrumpha / AFP pic.twitter.com/rLrslwD56x — Seref Sezgin (@SEREF737) 15 декабря 2018 г.

Вероятно, дизайнеры смешного наряд хотели совместить национальные традиции с шоу "ангелов" Victoria's Secret. Однако такой необычный наряд не только запомнился зрителям, но и завоевал место для ХьГен Ни в пятерке победительниц.