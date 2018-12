Мисс Вселенная 2018: вьетнамская участница показала шокирующий национальный наряд

В Таиланде прошел долгожданный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам голосования, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

Грандиозное шоу запомнится поклонникам яркими выходами моделей и необычными нарядами. Особенно, национальная одежда представительницы Вьетнама ХьГен Ни. На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.

H'Hen Nie of Vietnam poses onstage during the 2018 Miss Universe national-costume presentation in Chonburi province, Thailand, on December 10, 2018.

Lillian Suwanrumpha / AFP pic.twitter.com/rLrslwD56x

— Seref Sezgin (@SEREF737) 15 декабря 2018 г.