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Среда, 19.12.2018
&quot;Мисс Вселенная 2018&quot;: представительница Филиппин вернулась домой с победой
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"Мисс Вселенная 2018": представительница Филиппин вернулась домой с победой

Победительница конкурса красоты прибыла на частном самолете. Представительница Филиппин Катриона Грэй, завоевавшая титул "Мисс Вселенная — 2018", прибыла с коротким визитом в Манилу для участия в благотворительной акции. Дома девушку встречали ее отец, бывший губернатор Илокос Сур Чавит Сингсон, а также многочисленная толпа поклонников. Победительница конкурса красоты прибыла на частном самолете. Уже в четверг, 20 декабря, Катриона вылетит в Нью-Йорк. В Манилу "Мисс Вселенная-2018" прибудет через "несколько недель" для своего "официального возвращения домой".
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Красота, Конкурс, Победительница, Мисс Вселенная 2018, Катриона Грэй, представительница Филиппин.
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