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Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)

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Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
09:00 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Самый красивый маникюр на длинные ногти!

Зима в самом разгаре, все девушки только и думают о том, чтобы сделать себе маникюр с атрибутами зимы или Нового года 2019! Хоть и Новый год уже близко, многие отказываются от праздничного дизайна ногтей, а предпочитают более нейтральный или вовсе матовый или даже французский маникюр. Мы же подобрали вам уникальную подборку примеров маникюра для длинных ногтей, ведь они всегда в моде и красиво выглядят на любых ногтях! 

Этот маникюр шикарно выглядит на любой форме ногтей! Втирка для ногтевой пластины. 

Можно сделать снежинки на одном из ногтей. 

Ну и как же без блесток и ярких оттенков.

Многие предпочитают дизайн с фольгой. Он очень красиво выглядит на ногтевой пластине. 

Но самым трендовым был, есть и будет французский маникюр. 

А вот и шикарные идеи маникюра со стразами и нежными оттенками для длинных ногтей. 

Можно использовать и яркие оттенки, все равно выглядит безупречно! 

Надеемся вам понравились эти идеи маникюра и один из них вы возьмете себе на заметку! Зима еще не кончается, а радовать себя и свои коготки получается не часто, поэтому, быстрее "мотайте на ус" и шуруйте к своему мастеру за зимним маникюром!

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Ногти, Фото, Дизайн, Идеи маникюра, Модный маникюр, Зимний маникюр, Длинные ногти, маникюр 2019.
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