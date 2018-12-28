Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)

Новости шоу бизнеса: Самый красивый маникюр на длинные ногти!

Зима в самом разгаре, все девушки только и думают о том, чтобы сделать себе маникюр с атрибутами зимы или Нового года 2019! Хоть и Новый год уже близко, многие отказываются от праздничного дизайна ногтей, а предпочитают более нейтральный или вовсе матовый или даже французский маникюр. Мы же подобрали вам уникальную подборку примеров маникюра для длинных ногтей, ведь они всегда в моде и красиво выглядят на любых ногтях!

Этот маникюр шикарно выглядит на любой форме ногтей! Втирка для ногтевой пластины.

Можно сделать снежинки на одном из ногтей.

Ну и как же без блесток и ярких оттенков.

Многие предпочитают дизайн с фольгой. Он очень красиво выглядит на ногтевой пластине.

Но самым трендовым был, есть и будет французский маникюр.

А вот и шикарные идеи маникюра со стразами и нежными оттенками для длинных ногтей.

Можно использовать и яркие оттенки, все равно выглядит безупречно!

Надеемся вам понравились эти идеи маникюра и один из них вы возьмете себе на заметку! Зима еще не кончается, а радовать себя и свои коготки получается не часто, поэтому, быстрее "мотайте на ус" и шуруйте к своему мастеру за зимним маникюром!