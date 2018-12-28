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Лучшие прически на Новый Год 2019 своими руками

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Лучшие прически на Новый Год 2019 своими руками
12:20 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

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Сделать прическу на Новый год 2019 своими руками достаточно просто – главное знать несколько нехитрых правил.

Если вы уже решили, что надеть на новогодний корпоратив 2019, самое время подумать над прической, которую вполне можно сделать дома своими руками.

Гладкая укладка – это вариант всегда остается самым простым, поскольку для создания такой прически понадобится расческа и специальный утюжок. Достаточно вымыть волосы, хорошо их просушить и сделать ровный пробор. Затем разделить на пряди и каждую из них вытянуть утюжком. После чего волосы можно оставить распущенными, а можно, если длина позволяет, собрать их, например, в ровный красивый хвост.

Волны тоже достаточно легко сделать при помощи все того же утюжка. Но в этом случае вам понадобится еще немного лака, чтобы зафиксировать локоны. К слову, можно использовать и всем известную плойку, но, поверьте, утюжок справляется с заданием гораздо лучше.

Новый год 2019: веселые поздравления для коллег и сотрудников

Коса является прической, давно вышедшей из разряда школьного стиля. В последнее время она заняла существенное место среди не только вечерних, но даже свадебных причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытащив пряди, придав тем самым легкую небрежность. А можно уложить после на голове, украсив блестящими шпильками, или вплести яркую ленту – это точно оценит символ наступающего года, Желтая Свинья.

Хвост также не требует особых усилий. Как упоминалось выше, можно сделать его из волос, которые вы заранее выровняли. Или же хорошо вымыть и высушить, после чего, не расчесывая, собрать в небрежный хвост, которые так любят модницы и селебритис, среди которых, например, Блейк Лайвли или Кети Перри.

Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных

Пучок – еще один вариант прически, получивший за последнее время новую жизнь. С такими на самые модные мероприятия и на красные дорожки кинофестивалей выходят звезды шоу-бизнеса и кино.

Их завязывают на затылке и на самой макушке. Зачесывают гладко или просто собирают, специально оставляя на макушке "петухи".

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