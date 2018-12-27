Новый год 2019: веселые поздравления для коллег и сотрудников

Прикольный и оригинальные пожелания в стихах на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи.

Каждый год уже с начала декабря большие и малые города нашей страны превращаются в жужжащие улья. Люди толпятся в магазинах, создают пробки на улицах и придумывают что-то новенькое для праздничного стола. Даже в интернете появляется новогодняя суета. Одной из причин является желание людей как-то необычно поздравить коллег и друзей.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом Желтой Свиньи. Пусть этот новый год будет для вас плодотворным и успешным. Желаю каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. Легких трудовых будней и жарких приятных отпусков. Пусть все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого года, а в новом будут только взлеты и достижения!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с чудесным праздником — Новым годом! Пусть этот год принесет вам только счастливые мгновения, позитивное настроение и успех! Желаю, чтобы наша совместная работа была продуктивной, эффективной и благополучной, а наши дела развивались в нужном направлении, принося прибыль нам и нашим клиентам!

С Новым годом, коллеги. Желаю больших наград и заслуг, уверенных стремлений и побед, перспективных идей и дел, смелых решений и действий, удачных стартов и успешных дней. Пусть этот год для всех вас будет плодотворным по отношению работы и счастливым по отношению жизни.

Коллеги, поздравляю с Новым годом Свиньи. Хочу пожелать всегда находить выход из любой ситуации, с каждым делом добиваться успеха и признания своего таланта. Пусть грядущий год подарит массу возможностей, идей и удач, пусть каждый день будет днём профессионализма и значительного достижения.

Поздравляю с Новым годом, мои дорогие и уважаемые коллеги. Желаю вам стать у новых истоков перспективных идей, найти новые возможности для реализации всех планов. Также желаю в новом году абсолютной уверенности, достойных побед, истинного уважения и высокого достатка.