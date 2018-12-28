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Маникюр 2019: интересные идеи маникюра, для тех, кто соскучился по весеннему солнышку (Фото)
Красивые и ухоженные ноготки были, есть и будут в моде. На радость любительницам длинных ногтей и ногтей средней длины, весной 2019 года эта длина в тренде. Конечно же, если вы — обладательница коротеньких ноготков и у вас нет возможности или желания их отрастить, не расстраивайтесь, ухоженные и здоровый ногти всегда в моде, пусть даже ультракороткие. Благодаря современным технологиям вы можете стать обладательницами наращённых или же просто наклеенных ногтей. От времени года очень часто зависит вся цветовая палитра маникюра. Каждой поре года принадлежит своя цветовая гамма оттенков.
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