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Новогодние тренды в маникюре 2019: будь стильной!

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Новогодние тренды в маникюре 2019: будь стильной!
12:14 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Маникюр в новогодние праздники может быть абсолютно разным, главное – умение со вкусом сочетать цвета с дизайном. Экспериментируйте с модными трендами!

Праздничный маникюр ассоциируется с блеском новогодних гирлянд, огоньков и шариков на елке. Поэтому вы можете разнообразить свой дизайн ногтей с помощью втирки, глиттера или страз.

Маникюр со втиркой

Втирка напоминает зеркальное, перламутровое напыление. Самые универсальные цвета для такого дизайна ногтей — это серебряный или золотой. Светлые будут "смягчать", а темные оттенки придавать насыщенности и "глубины". 

Маникюр с зимним принтом

Зимний "принт" (рисунок) всегда добавляет праздничной атмосферы. Выбирай свой: снежинки, ленточки, подарочки или игрушки.

Классический красный маникюр

Используйте красный цвет в маникюре. Это всегда красиво, изыскано и празднично. Такой оттенок дополнит новогодний look и сделает его еще ярче!

Маникюр с надписью

Нестандартный вариант — дизайн ногтей с надписью. Это всегда цепляет и приковывает внимание, ведь всем интересно: что же у вас написано?

Темный фиолетовый маникюр

Темные цвета в маникюре  добавляют насыщенности. Для того, чтобы придать "глубины" используйте зеленый, синий, фиолетовый и черный оттенок. Один из вариантов для вашего новогоднего маникюра!

Насыщенный и глубокий бардо с блестками

А как ты смотришь на маникюр с бардовым оттенком? Бардовый – глубокий цвет, цвет женственности и проникновенности.

Яркий матовый красный маникюр

Также из моды не выходят матовые цвета, которые иной раз выглядят насыщеннее, чем глянец. 

Выбрали свой новогодний дизайн ногтей?

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Мода, Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Новогодний маникюр, маникюр 2019.
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