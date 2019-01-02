Новогодние тренды в маникюре 2019: будь стильной!

Праздничный маникюр ассоциируется с блеском новогодних гирлянд, огоньков и шариков на елке. Поэтому вы можете разнообразить свой дизайн ногтей с помощью втирки, глиттера или страз.
Маникюр со втиркой
Втирка напоминает зеркальное, перламутровое напыление. Самые универсальные цвета для такого дизайна ногтей — это серебряный или золотой. Светлые будут "смягчать", а темные оттенки придавать насыщенности и "глубины".
Маникюр с зимним принтом
Зимний "принт" (рисунок) всегда добавляет праздничной атмосферы. Выбирай свой: снежинки, ленточки, подарочки или игрушки.
Классический красный маникюр
Используйте красный цвет в маникюре. Это всегда красиво, изыскано и празднично. Такой оттенок дополнит новогодний look и сделает его еще ярче!
Маникюр с надписью
Нестандартный вариант — дизайн ногтей с надписью. Это всегда цепляет и приковывает внимание, ведь всем интересно: что же у вас написано?
Темный фиолетовый маникюр
Темные цвета в маникюре добавляют насыщенности. Для того, чтобы придать "глубины" используйте зеленый, синий, фиолетовый и черный оттенок. Один из вариантов для вашего новогоднего маникюра!
Насыщенный и глубокий бардо с блестками
А как ты смотришь на маникюр с бардовым оттенком? Бардовый – глубокий цвет, цвет женственности и проникновенности.
Яркий матовый красный маникюр
Также из моды не выходят матовые цвета, которые иной раз выглядят насыщеннее, чем глянец.
Выбрали свой новогодний дизайн ногтей?