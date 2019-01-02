Лунный календарь стрижек на январь 2019 года

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Узнайте, когда можно стричь волосы в январе 2019 года по лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю в январе 2019, чтобы прическа приносила радость и удовольствие, а шевелюра блистала здоровьем и красотой?

Январь – начало года и жизненного цикла во многих сферах нашей жизни. Пусть обновления коснутся и вашего имиджа в Новом году и пусть эти перемены будут приятными. Узнайте заранее, когда лучше стричь волосы по лунному календарю на каждый день января 2019, а в какие дни лучше не проводить манипуляции с волосами.

Лунный календарь на январь 2019: когда стричь волосы

1 января – 25 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, после таких манипуляций они будут непослушными.

2 января – 26 лунный день. Не слишком подходящий период для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

3 января – 27 лунный день. Это удачное время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены имиджа.

4 января – 28 лунный день. Плохой день для укорачивания волос, вы рискуете также укоротить свою удачу и везение.

5 января – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

6 января – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

7 января – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

8 января – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

9 января – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

10 января – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

11 января – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

12 января – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

13 января – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

14 января – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

15 января – 11 лунный день. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

16 января – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

17 января – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

18 января – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

19 января – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

20 января – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

21 января – 17 лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

22 января – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

23 января – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

24 января – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

25 января – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

26 января – 21 лунный день. Неплохой период для обновления образа, что будет способствовать обновлению и вокруг вас.

27 января – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

28 января – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

29 января – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

30 января – 25 лунный день. В этот день укорачивание волос по лунному календарю может спровоцировать болезни.

31 января – 26 лунный день. Перенесите стрижку волос на более удачное время, т.к. сегодня вы подвергаетесь риску облысеть.