Снова в строю: джинсы с низкой талией возвращаются

Новости шоу бизнеса: С бойфрендами или высокими джинсами в ближайшем времени придется распрощаться.

У нас появится возможность вернуться в начало нулевых.

Еще во время недель моды, проходивших в крупнейших мировых столицах осенью, стало понятно, что с бойфрендами или высокими джинсами нам в самом ближайшем времени придется распрощаться. Поскольку подиумы заполонили джинсы, популярные в конце 90-х – начале нулевых. Речь идет о брюках с заниженной талией, в которых в те времена можно было увидеть самых популярных звезд, начиная от светской львицы Пэрис Хилтон.

И заканчивая культовым коллективом Spice Girls, участницы которого попеременно надевали разноцветные джинсы, готовые, казалось бы, упасть в любую минуту.

В новом сезоне такие модели вернули Chanel, Tommy Hilfiger, Courreges, Versace, Alexander McQueen и другие бренды. И модные веяния уже подхватили такие звезды, как Белла Хадид, Эмили Ратаковски или кендалл Деженнер. Так что, если в шкафу дома у родителей сохранилась парочка джинсов, которые вы носили в школе, самое время за ними съездить.