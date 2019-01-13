Парижский стиль: модные тенденции, которые диктуют француженки (Фото) Если кто-то и может научить основам стиля, то только парижанки. Французская мода всегда считалась искусством элегантности и естественности. Кажется, что француженки всегда верны тенденциям и передают все самое лучшее из поколения в поколение. В гардеробе парижанки обязательно будут базовые традиционные вещи, классические аксессуары, разнообразные цвета и ткани.