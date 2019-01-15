Коровий принт – модно или безвкусно: новый тренд-2019 уже в действии

Новости шоу бизнеса: В 2019 году появился новый тренд – коровий принт, который был популярен еще в 90-х.

В 2018 году большую популярность приобрели эпатажный леопард, роскошная змея, а также черно-белая зебра. Эти тренды до сих пор держатся на первых ступеньках востребованности, однако в начале 2019 года в них появился новый конкурент – коровий принт.

Кажется, даже самые преданные критики писков моды и скептики анималистических принтов смирились с мыслью, что если правильно совместить леопард или змею с другими деталями, то образ получится довольно стильным, а не вызывающим. Однако к тому факту, что на смену им придет новый конкурент, не готовился никто.

О популярности коровьего принта можно понять из представленных коллекций на 2019 год знаменитыми мировыми брендами. Меган Маркл появилась в туфлях с таким окрасом на первой встрече после того, как Елизавета II наградила ее патронажем. Герцогиня Сассекская надела бежевое пальто от Oscar de la Renta и туфли-лодочки с коровьим принтом от Gianvito Rossi.

Наряд с таким окрасом уже появился в коллекциях Burberry, Victoria Beckham, Mango и других.

Популярность коровьего принта также зашкаливала в 90-х. Именно в юбке с таким окрасом появилась главная героиня в фильме "Настоящая любовь" в 1993 году.

Обновленный принт приобретает немалое признание и это может смело говорить о том, что новым трендом в 2019 году станет стиль "вестерн". К слову, сапоги-казаки и ковбойские шляпы также пользуются популярностью.