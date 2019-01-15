Скачать
Вторник, 15.01.2019
Денисова в России провела встречу с Советом по правам человека
Денисова в России провела встречу с Советом по правам человека
Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков
Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков
Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы
Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы

Коровий принт – модно или безвкусно: новый тренд-2019 уже в действии

Смотрите фото (3)
Коровий принт – модно или безвкусно: новый тренд-2019 уже в действии
18:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: В 2019 году появился новый тренд – коровий принт, который был популярен еще в 90-х.

В 2018 году большую популярность приобрели эпатажный леопард, роскошная змея, а также черно-белая зебра. Эти тренды до сих пор держатся на первых ступеньках востребованности, однако в начале 2019 года в них появился новый конкурент – коровий принт.

Кажется, даже самые преданные критики писков моды и скептики анималистических принтов смирились с мыслью, что если правильно совместить леопард или змею с другими деталями, то образ получится довольно стильным, а не вызывающим. Однако к тому факту, что на смену им придет новый конкурент, не готовился никто.

О популярности коровьего принта можно понять из представленных коллекций на 2019 год знаменитыми мировыми брендами. Меган Маркл появилась в туфлях с таким окрасом на первой встрече после того, как Елизавета II наградила ее патронажем. Герцогиня Сассекская надела бежевое пальто от Oscar de la Renta и туфли-лодочки с коровьим принтом от Gianvito Rossi.

Наряд с таким окрасом уже появился в коллекциях Burberry, Victoria Beckham, Mango и других.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cow Print | One trend, multiple choices. Meet your new key pieces. Blouse: 41010991 Belt: 43073739 #MangoFW18 #Mango

Публикация от MANGO (@mango)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Love this graphic leopard print V-neck dress in Bordeaux and white, featuring capped sleeves. Now online! x VB #VBPreSS19

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

Ким Кардашян обескуражила змеиным нарядом

Популярность коровьего принта также зашкаливала в 90-х. Именно в юбке с таким окрасом появилась главная героиня в фильме "Настоящая любовь" в 1993 году.

Обновленный принт приобретает немалое признание и это может смело говорить о том, что новым трендом в 2019 году станет стиль "вестерн". К слову, сапоги-казаки и ковбойские шляпы также пользуются популярностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Стиль, Тренд, Дизайн, Принт, Коровий принт, Тренд 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина возобновляет производство легендарного самолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
В Москве арестовали 12 украинских моряков
В Москве арестовали 12 украинских моряков
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь