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Маникюр 2019: красивые идеи дизайна ногтей ко Дню святого Валентина

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Маникюр 2019: красивые идеи дизайна ногтей ко Дню святого Валентина
13:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Ах, этот День влюбленных! Хочется романтического настроения во всем, в том числе и собственном образе. Одиноким сердцам хочется встретить свою любовь.

Валентинов день — праздник романтический. Влюбленные поздравляют друг друга, а те, кто в поиске, загадывают самые сокровенные желания. И каждая женщина в этот день хочет быть особенно красивой.

Удачный маникюр на день Валентина выгодно дополнит любой образ. Не заблуждайся: маникюр — это не незаметная деталь, он — та самая изюминка, которая способна серьезно изменить тебя в глазах окружающих! Кроме того, ухоженные красивые ногти добавляют всем женщинам уверенности в себе. А на романтическом свидании это очень даже важно!

Классический маникюр

Маникюр в нежных тонах

Маникюр с прозрачными сердечками

Маникюр на День Святого Валентина 2019: небанальные варианты на праздник

Красный маникюр

Нежное кружево

Цветочные узоры в маникюре

Маникюр в темных тонах

День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

Маникюр с рисунками

Надписи на ногтях

Побалуйте себя, сделайте романтический дизайн ногтей на день Святого Валентина.

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