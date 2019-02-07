Маникюр 2019: красивые идеи дизайна ногтей ко Дню святого Валентина

Валентинов день — праздник романтический. Влюбленные поздравляют друг друга, а те, кто в поиске, загадывают самые сокровенные желания. И каждая женщина в этот день хочет быть особенно красивой.
Удачный маникюр на день Валентина выгодно дополнит любой образ. Не заблуждайся: маникюр — это не незаметная деталь, он — та самая изюминка, которая способна серьезно изменить тебя в глазах окружающих! Кроме того, ухоженные красивые ногти добавляют всем женщинам уверенности в себе. А на романтическом свидании это очень даже важно!
Классический маникюр
Маникюр в нежных тонах
Маникюр с прозрачными сердечками
Красный маникюр
Нежное кружево
Цветочные узоры в маникюре
Маникюр в темных тонах
Маникюр с рисунками
Надписи на ногтях
Побалуйте себя, сделайте романтический дизайн ногтей на день Святого Валентина.