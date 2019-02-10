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Воскресенье, 10.02.2019
Маникюр в стиле геометрия: красивые идеи дизайна ногтей 2019 (Фото)
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Маникюр в стиле геометрия: красивые идеи дизайна ногтей 2019 (Фото)

Несмотря на то, что существует большое разнообразие рисунков для ноготков, многие девушки сталкиваются с проблемой выбора. Это не удивительно, ведь порой хочется попробовать что-то новое, интересное или же необычное. В таком случае идеальным решением будет геометрический дизайн. Его можно сделать в минималистическом стиле или же более активным с большим количеством линий и фигур. Все зависит исключительно от вашего желания.
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