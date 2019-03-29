Какие джинсы выбрать весной 2019

Новости шоу бизнеса: Как бы не менялись тренды, но джинсы летом и зимой остаются важной частью гардероба.

Невозможно представить свой образ в любое время года без денима. Весна вот скоро порадует нас своим теплом и это означает, что пора обновить гардероб. Что купить, чтобы быть модной в этом сезоне. Какие джинсы выбрать? Давай разбираться, красотка.

Джинсы со сложным кроем

Скучные и прямые джинсы стоит отложить. Их время прошло и это шанс попробовать что-то необычное. 2019 дает вам все шансы увидеть себя в новом образе и прикупить модные джинсы.

В этом году так точно стоит забыть о ничем не примечательных моделях. Ассиметрия, рваные модели, вставки других тканей, необработанные края с бахромчатым или вывернутым низом - вот что в тренде в 2019.

Разноцветные джинсы приглушенных тонов

Верните мне 2007. Желание исполнено, красотка. Теперь ты можешь вспомнить школьные годы.

Помнишь, как все массово носили ярко-розовые, насыщенно-зеленые, красные или джинсы цвета электрик, выедающие глаза? Так вот, в этом сезоне тренд возвращается, только немного изменившись.

Выбирай цветные джинсы пастельных тонов. Также хорошо смотрятся джинсы лавандового, кораллового, пудрового, бежевого оттенков.

Такие модные джинсы на лето сделают твой образ ярким и добавят крутой акцент. С ними можешь сказать, что ты – сама индивидуальность.

Белые и молочные джинсы

Всегда в моде и всегда на пике популярности белый врывается в мир денима.

Белые джинсы - маст-хев весны и лета 2019. Он смотрится свежо, ярко и при этом утонченно подходит к любому верху. Покупая белые джинсы, рекомендуем подобрать фасон под свою фигуру, потому что цвет полнит.

Джинсы-кюлоты и mom jeans подходят абсолютно любому типу фигуры. Так что ели ты не знаешь, какой фасон выбрать, покупай их, точно не прогадаешь. А девчонки с длинными ногами могут позволить себе skinny или джинсы-клеш. Они идеально подчеркнут стройные ножки.